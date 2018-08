Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa socul suferit la US Open! Cand si unde va mai juca numarul 1 mondial in 2018

Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la US Open al doilea an consecutiv.

Simona Halep a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci de o ora si 17 minute de joc.

Pentru Simona Halep urmeaza o pauza de o luna in care se poate odihni si relaxa dupa o vara nebuna: cu un titlu la Montreal, o finala la Cincinnati, o retragere de la New Haven si o eliminare in primul tur la US Open.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye". Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia.