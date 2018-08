BBC: "Infrangere socanta pentru Simona Halep". Reactia presei internationale dupa ce Halep a fost eliminata in primul tur de la US Open

Simona Halep a fost eliminata pentru al doilea an consecutiv inca din turul 1 al turneului de la US Open, dupa 2-6, 4-6 contra Kaiei Kanepi.

Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la US Open al doilea an consecutiv. Simona Halep a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci de o ora si 17 minute de joc.

Infangerea Simonei Halep a fost una socanta, iar presa internationala a reactonat imediat.

"Simona Halep a devenit prima tenismena din istorie cotata drept cap de serie numarul 1 care e eliminata in runda inaugurala" - Washington Post

"Campania Simonei Halep la US Open a fost intrerupta de catre racheta inspirata a Kaiei Kanepi, care a avut nevoie de doar doua seturi pentru a marca primul mare soc al turneului" - WTA

"Infrangere socanta suferita de Simona Halep, care si-a pierdut de 5 ori serviciul in meciul din prima runda de la US Open cu Kaia Kanepi" - BBC Sport.

"Primul meci de la US Open a adus si eliminarea favoritei numarul 1. Simona a fost complet iesita din joc in primul set, dar a fost aproape sa revina in cel de-al doilea" - L'Equipe

"Simona Halep scrie o pagina neagra in istoria tenisului si este eliminata in primul tur de Kaia Kanepi" – Ubi Tennis

"Favorita numarul 1 a fost invinsa surprinzator de Kaia Kanepi. De frustrare, Simona a dat cu racheta de teren, fiind pentru al doilea an consecutiv cand e eliminata inca din turul I la US Open" - USA Today.