Dupa ce a socat la Roland Garros, Serena Williams a anuntat ce tinuta va purta la US Open! A fost creata de un designer celebru | FOTO

Serena Williams a revenit in circuit si a obtinut o victorie clara in primul tur la Cincinnati.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Jucatoarea din Statele Unite tinteste o evolutie cat mai buna la US Open, turneu pe care l-a castigat de sase ori in cariera. Ultimul succes al Serenei la turneul de acasa l-a obtinut in 2014, cand a jucat finala cu Caroline Wozniacki, invingand-o pe daneza cu 6-3, 6-3.

Dupa ce a socat la editia din acest an a Roland Garros cand a purtat un costum de "Catwoman", Serena Williams va purta o tinuta de designer la US Open.

Creatorul de moda Virgil Abloh, director artistic al casei de moda Louis Vuitton, a creat colectia "Queen", alaturi de sponsorul de echipament al Serenei Williams. Abloh a explicat ca s-a inspirat din pasiunile tenismenei pentru dans si balet.

"Ceea ce imi place la tenis este gratia. Este un joc agresiv si puternic, dar este nevoie si de emotie si finete. Deci, rochia este feminina, dar combinata cu agresivitate", a explicat designerul, potrivit Agerpres.

Serena Williams has unveiled a stunning new tutu dress for her US Open homecoming. Rate it? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ MORE: https://t.co/GbmNvdIQ3H pic.twitter.com/uQHBK2L4QB — 7Sport (@7Sport) 14 august 2018

Serena Williams a anuntat si ea schimarea echipamentului pe pagina sa de Twitter.