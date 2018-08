Rafael Nadal le ia apararea organizatorilor de la Roland Garros in scandalul echipamentelor! "Au dreptul sa aiba propriile reguli"

Rafael Nadal e de acord cu ideea celor de la Roland Garros.

Acestia au propus de curand ca furnizorii de echipament sportiv sa le comunice inainte de startul turneului ce costume vor purta jucatorii, ca reactie la alegerea vestimentara a Serenei Williams de anul acesta de la French Open, costumul denumit “Catwoman”.

"Eu cred ca fiecare turneu are dreptul sa faca ce considera ca este mai bine. Cand avem un turneu cum este Wimbledon care face ce considera (n.r. echipamentul complet alb obligatoriu), atunci nu poti sa spui ca un alt turneu trebuie sa faca altfel, consider eu", a declarat la New York ibericul care a cucerit de-a lungul timpului 11 titluri la Roland Garros. "De ce, daca Wimbledon are propriile reguli, Roland Garros nu le-ar putea avea?", a mai spus Nadal.

Cu cateva zile in urma, Bernard Giudicelli, a vorbit despre alegerea americancei de a purta un costum inedit, personalizat, complet negru, cu o centura de culoare roz. “Este putin cam tarziu, pentru ca echipamentele au fost deja realizate, dar vom ruga de acum inainte producatorii de echipamente sportive sa ne instiinteze despre ce vor urma jucatorii sa poarte pe teren. Cred ca uneori mergem prea departe. Echipamentul Serenei Williams din acest an, de exemplu, nu va mai fi acceptat la competitia noastra. Trebuie sa respecti jocul si locul in care te afli”, a declarat Bernard Giudicelli pentru Tennis Magazine.