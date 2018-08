Recordul Simonei Halep, doborat! Serena Williams a suferit cea mai usturatoare infrangere a carierei

Simona Halep nu mai este singura!

Johanna Konta a reusit o victorie mare in fata Serenei Williams. Americanca a suferit la San Jose cea mai usturatoare infrangere a carierei, scor 0-6, 1-6.

Recordul in ceea ce priveste cea mai mare victorie in fata Serenei era detinut de Simona Halep, care reusise sa o invinga pe jucatoarea din SUA cu scorul de 6-0, 6-2 la Turneul Campioanelor in 2014.

Un singur episod similar s-a mai derulat in cariera Serenei Williams, in 1998, cand era inca la inceputul drumului sau in tenis si a fost invinsa cu 6-1, 6-1 de Johnnette Kruger.

Meciul cu Johanna Konta a fost primul pentru Williams de la finala pierduta la Wimbledon in fara lui Angelique Kerber.