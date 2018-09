S-a terminat pentru Serena Williams! Anuntul de ultima ora facut de jucatoarea americana

Serena Williams a facut anuntul miercuri.

Serena Williams nu va mai juca niciun meci in 2018. Jucatoarea americana s-a retras de la Openul Chinei care urma sa aiba loc saptamana viitoare.

Locul Serenei va fi luat de Ekaterina Makarova, potrivit unui comunicat al organizatorilor turneului de la Beijing.

Nici sora ei nu mai participa la Openul chinez, locul lui Venus urmand sa fie luat de Aleksandra Krunic.

Serena Williams se afla, in acest moment, pe locul 16 in clasamentul WTA. Ea a reusit sa avanseze rapid in topul mondial, revenita dupa nastere, cu toate ca a participat, in 2018, la doar sapte turnee. Williams a jucat finala la Wimbledon si US Open.

Simona Halep trebuie sa ia startul la Openul de la Beijing saptamana viitoare, dupa ce a pierdut la Wuhan, chinuita de o accidentare dureroasa.