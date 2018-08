"Daca cineva e gras, e gras!" Ilie Nastase continua "razboiul" cu Serena Williams | Ce sanse are americanca sa redevina numarul 1 WTA

Ilie Nastase nu se poate abtine cand vine vorba despre Serena Williams.

Nastase a comentat afirmatia facuta de antrenorul americancei, Patrick Mouratoglou, referitoare la jucatoarele care au fost numarul 1 WTA dupa ce eleva lui a ramas insarcinata.

Mouratoglou a spus ca dupa ce Serena s-a retras din circuit pentru a da nastere fetitei sale, nu a mai existat un adevarat lider in circuitul feminin.

"Si eu am avut declaratii din astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune Mouratoglou treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai e numarul 1 si e altcineva. Si cred ca nu o sa mai fie niciodata numarul 1 dupa mine. A spus-o si domnul Tiriac, daca cineva e gras, e gras. Ce sa-i facem? E vina noastra daca ea a vrut sa inceapa mai repede inainte sa piarda kilogramele pe care le-a pus in timpul sarcinii? Nu e vina noastra", a spus Ilie Nastase, in direct, la Pro X.

Ilie Nastase a mai avut conflicte cu Serena Williams. Anul trecut, acesta a fost sanctionat pentru ca a avut declaratii sexiste si rasiste la adresa americancei. "Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolata cu lapte?!", spunea atunci Nastase.