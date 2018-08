Victorie clara pentru Serena Williams la revenirea in circuit! Duel greu pentru americanca in turul doi la Cincinnati

Serena Williams a revenit in circuit cu victorie.

Serena Williams, locul 27 WTA, s-a impus in primul tur la Cincinnati in fata australiencei Daria Gavrilova, locul 23 WTA, scor 6-1, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 6 minute. Americanca, finalista in acest an la Wimbledon, a revenit in competitii cu o victorie clara dupa ce saptamana trecuta a luat decizia de a nu se prezenta la turneul din Montreal, turneu pe care Simona Halep l-a castigat dupa o finala incredibila cu Sloane Stephens. Serena nu a decat decat trei game-uri in meciul din primul tur de la Cincinnati si a aratat un nivel de joc grozav.

Americanca in varsta de 36 de ani nu a intampinat probleme in fata Dariei Gavrilova, insa in turul secund va avea o misiune mult mai dificila: va da piept cu favorita numarul 8 a competitiei din SUA, Petra Kvitova. Meciul va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 3:30, ora Romaniei.

Anterior acestei victorii, Serena a incasat cea mai dura infrangere a carierei, la San Jose, in fata Johannei Konta, scor 6-1, 6-0. Se pare totusi ca aceasta infrangere vehementa a motivat-o pe fosta detinatoare a locului 1 mondial. Americanca o poate intalni pe Simona Halep doar in finala turneului de la Cincinnati.