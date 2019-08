Ce se intampla cu Simona Halep dupa abandonul de la Rogers Cup: ce loc ocupa romanca acum si cum poate deveni LIDER MONDIAL pana la finalul anului

Simona Halep - Marie Bouzkova 4-6. Simona Halep a ales sa se retraga dupa primul set al partidei din sferturile Rogers Cup.

Simona Halep a acuzat dureri la tendonul care i-a cauzat probleme si la meciul trecut si a ales sa se retraga de la Rogers Cup. Totusi, in ciuda acestei iesiri din competitie, Halep ramane pe locul 4 in clasamentul WTA si nu poate fi depasita pana la US Open.

Simona Halep are 5223 de puncte si este sigura de pozitia a patra in conditiile in care Elina Svitolina si Kiki Bertens au fost si ele eliminate la Rogers Cup. Pe de alta parte, Halep nici nu poate urca pe podiumul WTA, fiind "blocata" pentru moment pe locul 4.

Simona Halep poate termina insa anul pe primul loc in clasamentul mondial. Halep a fost eliminata anul trecut la US Open inca din primul tur astfel ca nu are puncte de aparat. O calificare pana in fazele superioare ale ultimului turneu de GrandSlam al anului, precum si o evolutie buna la Turneul Campioanelor ii pot aduce lui Halep pozitia de lider mondial.

Pana la finalul sezonului, Halep mai are puncte de aparat doar la Cincinnati acolo unde a jucat finala anul trecut.