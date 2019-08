ROGERS CUP | Simona Halep, prima reactie dupa abandonul din sferturi: "Cu siguranta, nu asa mi-as fi dorit sa plec!" Mesaj pentru fani

Simona Halep s-a retras de la Rogers Cup dupa ce a pierdut primul set cu Marie Bouzkova si a acuzat probleme medicale.

Simona Halep a postat pe contul sau de Twitter un mesaj imediat dupa incheierea partidei prin care si-a exprimat dezamagirea fata de situatia creata si a tinut sa le multumeasca fanilor pentru sprijin.

"Cu siguranta ca nu asa mi-as fi dorit sa plec de la Rogers Cup, dar sunt fericita ca am facut o saptamana foarte buna aici. Vreau sa le multumesc fanilor din Toronto, v-am auzit in seara asta!", a fost mesajul postat de Simona Halep pe contul sau de Twitter.

Definitely not the way I wanted to leave @rogerscup, but I'm happy with my great week here and want to thank the incredible fans in Toronto - I heard you tonight! ???????????????? pic.twitter.com/g3ljIhvqHW