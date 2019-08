SIMONA HALEP ROGERS CUP | Cotele pentru castigatoarea turneului de la Toronto au fost actualizate! Schimbare de situatie pentru Simona Halep!

Simona Halep a ajuns in sferturi la Rogers Cup!

Opt jucatoare au mai ramas in cursa pentru cucerirea trofeului din acest an de la Rogers Cup. Simona Halep, Serena Williams, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Sofia Kenin si Marie Bouzkova se vor lupta in sferturi pentru a obtine un loc cat mai aproape de trofeul de la Toronto.

Castigatoarea de anul trecut este Simona Halep si, desi inainte de startul turneului era cotata cu sansa a treia la castigarea trofeului, acum este considerata favorita, impartind aceeasi cota, 4.50, cu Serena Williams.

Cotele pentru castigatoarea Rogers Cup 2019

1. Simona Halep 4.50

2. Serena Williams 4.50

3. Karolina Pliskova 5.00

4. Naomi Osaka 6.00

5. Elina Svitolina 7.00

6. Bianca Andreescu 10.00

7. Sofia Kenin 12.00

8. Marie Bouzkova 22.00

Simona Halep, intalnire in premiera in sferturi

Simona Halep va juca sambata dimineata in jurul orei 4:00 cu Marie Bouzkova din Cehia, jucatoare clasata pe locul 91 WTA.

Cele doua nu s-au mai intalnit niciodata in circuit.

Cehoaica nu a castigat niciodata un turneu de Grand Slam, insa a reusit sa triumfe la US Open la junioare, la editia din 2014.