SIMONA HALEP ROGERS CUP | Halep si-a aflat adversara din sferturi! Intalnire in premiera dupa un rezultat surprinzator in optimi. Cand are loc partida

Simona Halep a trecut rapid de Svetlana Kuznetsova, scor 6-2 6-1.

In sferturile de finala de la Rogers Cup, competitie unde are statutul de campioana en-titre, Simona Halep o va intalni in premiera pe cehoaica Marie Bouzkova.

Aceasta din urma a reusit sa produca o surpriza in optimi, acolo unde a trecut de Jelena Ostapenko. Bouzkova, locul 91 WTA, a eliminat-o pe letona in doua seturi, scor 6-2 6-2, dupa o ora si 20 de minute de joc.

Marie Bouzkova nu a mai intalnit-o niciodata pe Simona Halep, nu are niciun turneu WTA castigat, insa are trofeu la US Open la junioare, obtinut in 2014.

Confruntarea Halep - Bouzkova din sferturile de finala de la Toronto va avea loc sambata dimineata, nu inainte de ora 4:00 (ora Romaniei).

Bouzkova, rezultate surprinzatoare la Toronto

Ostapenko nu e prima victima de renume pe care o face Bouzkova. Cehoaica a eliminat-o la aceasta editie a Rogers Cup si pe finalista de anul trecut, Sloane Stephens, scor 6-2 7-5.