Simona Halep a inceput slab meciul cu Marie Bouzkova, a fost condusa cu 0-4, a revenit pe final si a egalat, insa a pierdut primul set cu 4-6.

Halep a decis sa se retraga apoi dupa ce a acuzat dureri la tendonul care i-a cauzat probleme si in meciul trecut. Daca ar fi trecut de sportiva din Cehia in varsta de 21 de ani, Simona Halep s-ar fi aflat pentru a cincea oara in semfinalele turneului din Canada.

Due to injury, Halep has retired from the match.@MarieBouzkova moves into the @rogerscup semifinals with a 6-4ret. scoreline. pic.twitter.com/MsEQzr0nJI