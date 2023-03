"Cea mai mare victorie a carierei", au titrat cei de la WTA după succesul răsunător al elevei lui Thoams Johansson în fața Arynei Sabalenka.

Într-o carieră de 16 ani în circuitul WTA, Sorana Cîrstea a ajuns la un record victorii/eșecuri de 507 victorii și 386 eșecuri, iar numai în 2023 cifrele au arătat că sportiva din Târgiviște se află într-o formă excelentă la aproape 33 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 7 aprilie.

8 victorii și șapte eșecuri a înregistrat Sorana Cîrstea în acest an.

The BIGGEST win of her career ????

and yet to drop a set, @sorana_cirstea is levitating in Miami ????