Să vezi și să nu crezi: Sorana Cîrstea i-a spus antrenorului că nu îi plac condițiile de joc, la sosirea în Miami

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) a făcut o dezvăluire incredibilă, după calificarea în semifinalele turneului WTA 1000 de la Miami.

Sportiva din țara noastră a menționat într-un interviu acordat The Tennis Channel că i-a comunicat antrenorului său, Thomas Johansson, că nu i-ar conveni condițiile de joc, la sosirea în Miami.

Contra-intuitiv, Cîrstea a reușit cel mai bun rezultat din ultimii ani, reușind să depășească condițiile grele într-o manieră mult mai convingătoare decât Sabalenka, în sfertul de finală încheiat scor 6-4, 6-4.

Doar 9 erori neforțate a comis Cîrstea, în cele 87 de minute de joc disputat în compania numărului 2 WTA.

„E grozav la a citi jocul. Încearcă să îmi predea puțin IQ din tenis, să îmi văd poziția în teren, să o văd pe a adversarei, să dezvolt alegeri mai bune în lovituri, să încerc mai hotărât cu acest tenis agresiv, să vin cu un slice, din când în când, să joc o minge înaltă, să joc variat.

Încearcă să mă facă să devin o jucătoare mai completă. Întotdeauna am fost periculoasă, dar aveam doar jocul A, iar acolo se oprea totul.

Acum simt că pot să joc bine și utilizând planul B, în cazul în care tactica A nu funcționează. Cu siguranță, am înregistrat multe progrese și sunt foarte mulțumită de modul în care evoluează lucrurile,” a declarat Sorana Cîrstea despre noul său antrenor, Thomas Johansson, într-un interviu acordat The Tennis Channel.

Here is Sorana Cirstea's interview with Tennis Channel after her victory over Aryna Sabalenka in the Miami QF. pic.twitter.com/nG5t3QUs2u