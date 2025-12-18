Lupta este strânsă în partea superioară a clasamentului, având în vedere că primele trei clasate sunt despărțite de un singur puncte, Prunea nu are emoții și spune că liderul Rapid își va menține poziția și după ultima etapă din 2025.



Giuleștenii vor întâlni FCSB în ultima etapă, în timp ce Dinamo va juca la Arad, cu UTA, iar FC Botoșani va întâlni CFR Cluj pe teren propriu. Fostul portar spune că Rapid va câștiga meciul de pe Arena Națională cu rivala, având în vedere că echipa lui Elias Charalambous are o listă lungă de indisponibili.



Florin Prunea: ”Rapid va încheia anul pe primul loc”



Dacă Rapid e la mâna ei înainte de etapa cu numărul 21, cei de la Dinamo și FC Botoșani au nevoie de un rezultat pozitiv al FCSB-ului, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a fi ”campioni de iarnă”.



„Greu de spus. Mai avem o etapă. Eu cred că Rapidul va termina pe locul întâi, pentru că va câștiga meciul cu FCSB. Ei sunt într-o situație delicată, nu din punct de vedere al jocului, dar al lotului.



Ngezana și Baba Alhassan au plecat la Cupa Africii, plus accidentările, care sunt foarte multe... eu cred că Rapidul va termina pe locul întâi”, a spus Prunea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Istvan Kovacs va arbitra FCSB - Rapid



„Centralul” din Carei va împărți dreptatea în duelul celor două rivale bucureștene. Pentru Kovacs va fi doar al 8-lea meci din Liga 1, în stagiunea curentă.



Cel mai bine cotat arbitru român internațional a condus la centru și Rapid - FCSB 2-2, din turul sezonului regular (etapa 6).



CFR Cluj - Rapid 1-1 (etapa 2) și FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (etapa 12) sunt celelalte derby-uri arbitrate de Istvan Kovacs în stagiunea actuală.

