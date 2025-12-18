Mijlocașul kosovar a ajuns în Ucraina și urmează să oficializeze astăzi mutarea la Polissya Zhytomyr, club care va vira în conturile grupării din Gruia o sumă importantă.



Deși mutarea părea iminentă încă de marți, formalitățile au fost amânate cu 48 de ore. Astăzi, 18 decembrie, este ziua în care fotbalistul de 23 de ani efectuează vizita medicală și își pune semnătura pe contractul cu ocupanta locului 3 din prima ligă ucraineană.



Afacerea este una extrem de profitabilă pentru Ioan Varga. Adus în februarie 2025 de la FC Ballkani pentru 700.000 de euro, Emerllahu pleacă după mai puțin de un an, lăsând în urmă un profit consistent. CFR Cluj va încasa 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului care a strâns în acest sezon 4 goluri și două pase decisive în 23 de partide. Totuși, suma nu rămâne toată în Gruia, deoarece fosta sa echipă, Ballkani, a păstrat 15% dintr-un viitor transfer.



Jucătorul are și el motive de bucurie în ceea ce privește partea financiară. În Ucraina, Emerllahu va încasa un salariu net superior celui din România, Digisport indicând o remunerație stagională cuprinsă între 350.000 și 500.000 de euro.



Gigi Becali a negociat, dar a renunțat



Înainte să bată palma cu ucrainenii, Ioan Varga a purtat discuții intense cu Gigi Becali pentru un transfer al kosovarului la campioana României. Patronul FCSB a dezvăluit culisele negocierilor, explicând că Emerllahu trebuia să ajungă la București „la pachet” cu Louis Munteanu, dar pretențiile salariale ale atacantului au blocat întreaga afacere.



„Pe Emerllahu nici nu l-am vrut. «Tati» (n.r. Neluțu Varga) a zis să facem un pachet cu Louis Munteanu și Emerllahu. Nu suntem interesați de el. Cu Louis Munteanu și Emerllahu era făcută 99%. Până la urmă a căzut, Munteanu cerea 60.000 de euro pe lună. Păi, nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că are Tănase 30.000. Eu îi dădeam 30.000 și făceam în așa fel încât din prime de calificări, sigure adică, să ajungă la 60.000. Din calificări de Europa. Dar n-are rost să vorbim acum. Făceam ce făceam, nu mai are rost acum să vorbim. La CFR, are 21.000 de euro salariu. Nu este nicio supărare. Orice om poate să zică dau sau nu”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva timp.



Cotat la 1,3 milioane de euro, Emerllahu mai avea contract cu CFR Cluj până în vara anului 2028.

