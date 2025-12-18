Rafael Nadal (39 de ani) și contactele frecvente cu medici și specialiști în tratarea leziunilor continuă să fie o poveste de actualitate și la treisprezece luni distanță de la momentul retragerii definitive a ibericului din tenis.

Obișnuit să viziteze Barcelona, în finalurile anilor precedenți, când făcea tot posibilul pentru a se reface la timp, înaintea startului noului sezon, Nadal s-a regăsit în aceeași situație și în 2025, în calitate de tenismen retras din activitate.

Rafael Nadal în spital, o realitate care continuă să fie actuală, la treisprezece luni de la retragere

„Matadorul”, învins de mai puțin cunoscutul olandez, Botic Van De Zandschulp, în ultimul meci al carierei, s-a întors pe masa de operație pentru a-și trata mâna dreaptă.

Sub supravegherea medicului Ángel Ruiz-Cotorro, care l-a tratat constant, în ultimii ani de carieră, Nadal a fost operat pentru a-și trata osteoartrita care îi cauza dureri mari și îi limita mobilitatea articulară.

Intervenția suferită de Rafael Nadal - artroplastia - constă în înlocuirea unei articulații deteriorate cu un implant artificial.

Câștigător a douăzeci și două de titluri de mare șlem, Rafael Nadal și-a înlocuit articulația trapeziometacarpiană, o articulație situată la baza degetului mare, folosită intens pentru mișcările de strângere și prindere.

În tenisul profesionist, Rafael Nadal și-a suprasolicitat încheieturile mâinii drepte în nenumăratele situații în care a lovit mingea cu reverul.