GALERIE FOTO Probleme pentru Nadal: spaniolul, din nou în sala de operație, la 13 luni de la retragerea din tenis

Probleme pentru Nadal: spaniolul, din nou &icirc;n sala de operație, la 13 luni de la retragerea din tenis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rafael Nadal a suferit o nouă intervenție chirurgicală, în Barcelona.

TAGS:
Tenis ATPretragereSpaniarafael nadaloperatie
Din articol

Rafael Nadal (39 de ani) și contactele frecvente cu medici și specialiști în tratarea leziunilor continuă să fie o poveste de actualitate și la treisprezece luni distanță de la momentul retragerii definitive a ibericului din tenis.

Obișnuit să viziteze Barcelona, în finalurile anilor precedenți, când făcea tot posibilul pentru a se reface la timp, înaintea startului noului sezon, Nadal s-a regăsit în aceeași situație și în 2025, în calitate de tenismen retras din activitate.

Rafael Nadal în spital, o realitate care continuă să fie actuală, la treisprezece luni de la retragere

„Matadorul”, învins de mai puțin cunoscutul olandez, Botic Van De Zandschulp, în ultimul meci al carierei, s-a întors pe masa de operație pentru a-și trata mâna dreaptă.

Sub supravegherea medicului Ángel Ruiz-Cotorro, care l-a tratat constant, în ultimii ani de carieră, Nadal a fost operat pentru a-și trata osteoartrita care îi cauza dureri mari și îi limita mobilitatea articulară.

Intervenția suferită de Rafael Nadal - artroplastia - constă în înlocuirea unei articulații deteriorate cu un implant artificial.

Câștigător a douăzeci și două de titluri de mare șlem, Rafael Nadal și-a înlocuit articulația trapeziometacarpiană, o articulație situată la baza degetului mare, folosită intens pentru mișcările de strângere și prindere.

În tenisul profesionist, Rafael Nadal și-a suprasolicitat încheieturile mâinii drepte în nenumăratele situații în care a lovit mingea cu reverul.

Nadal a anunțat operația printr-o glumă

„Se pare că nu voi putea juca la Australian Open 2026,” a anunțat Rafael Nadal operația făcută, printr-o glumă încercată pe conturile de socializare.

„A trebuit să mă operez din cauza unei probleme la mână pe care am avut-o de mult timp, dar sper să fiu în regulă cât de curând,” a mai transmis fostul număr unu ATP.

Rafael Nadal

  • Nadal pietrangeli
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026
ULTIMELE STIRI
Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: &rdquo;El e electrizant! Vini e pe doi&rdquo;
Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: ”El e electrizant! Vini e pe doi”
Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS &icirc;n plin scandal: &bdquo;Aleg familia&rdquo;
Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS în plin scandal: „Aleg familia”
Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam
Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam
AEK Atena &ndash; Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandalos! &Icirc;ncă două țări &bdquo;interzise&rdquo; de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, &icirc;n cărți pentru o performanță formidabilă &icirc;n Grecia

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia

Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Xabi Alonso

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

13 milioane de euro pentru Dennis Man!



Recomandarile redactiei
Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: &rdquo;El e electrizant! Vini e pe doi&rdquo;
Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: ”El e electrizant! Vini e pe doi”
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam
Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam
Florin Prunea e impresionat: &rdquo;Face un campionat perfect! O treabă extraordinară&rdquo;
Florin Prunea e impresionat: ”Face un campionat perfect! O treabă extraordinară”
Siyabonga Ngezana, gata de transferul carierei! &Icirc;n ce campionat de top poate ajunge fundașul FCSB
Siyabonga Ngezana, gata de transferul carierei! În ce campionat de top poate ajunge fundașul FCSB
Alte subiecte de interes
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Insider &icirc;n vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe &icirc;n doar c&acirc;teva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a c&acirc;știgat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor &bdquo;războinici de rang &icirc;nalt&rdquo;, ascunse sub un lac misterios din Polonia. FOTO

stirileprotv Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac misterios din Polonia. FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

Două eleve au dispărut de la școală și au apărut &icirc;n fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

stirileprotv Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!