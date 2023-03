Diagnostic înfiorător primit de Bianca Andreescu. Cât timp va lipsi campioana US Open 2019 după accidentarea de la Miami

Scenele terifiante cu accidentarea Biancăi Andreescu (22 de ani, 31 WTA) de la Miami au amintit de întâmplările similare, groaznice prin care au trecut Jaqueline Cristian și Alexander Zverev, în sezonul 2022.

La fel ca în cazul celor doi jucători amintiți, strigătele ascuțite de durere ale Biancăi Andreescu au fost cauzate, din nefericire, de rupturi ale ligamentelor. Asemănător cu cazul Zverev din semifinala Roland Garros, Andreescu și-a rupt două ligamente ale gleznei.

Tenismenul german a lipsit jumătate de an din tenisul profesionist, după accidentarea teribilă suferită în semifinala cu Rafael Nadal, dar Bianca Andreescu se declară optimistă și afirmă că ar putea reveni curând pe teren, dacă procesul de recuperare va merge conform planului asumat.

„M-am trezit cu o proteză în picior, știe cineva ce s-a întâmplat?”, a glumit Bianca Andreescu, pe Twitter, în prima dimineață după accidentare. A doua zi, sportiva canadiană cu părinți români a revenit asupra subiectului, de îndată ce a primit rezultatele analizelor.

„Rezultatele investigațiilor arată că mi-am rupt două ligamente la nivelul gleznei stângi. E greu de spus cât timp va dura recuperarea, dar putem să spunem că putea fi mult mai rău.

O să o iau zi cu zi și sunt optimistă că, dacă voi munci și mă voi recupera corect, mă voi întoarce curând pe teren. Procesul de recuperare a început deja și voi continua să vă țin la curent,” a scris Bianca Andreescu pe rețelele de socializare.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.

Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.

She looks so broken. No one deserves this.

Everyone send her your prayers tonight ???????? pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ