Sorana Cîrstea se umple de bani! Ce premiu și-a asigurat după calificarea în optimile Miami Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, duminică, după ce a dispus de rusoaica Daria Kasatkina, cu 7-5, 6-2.

Cîrstea (33 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 19, a obţinut victoria după o oră şi 28 de minute.

Sorana Cîrstea, peste 100.000 de dolari după calificarea în optimile Miami Open 2024

Kasatkina a condus cu 3-0 şi 4-2, dar apoi Cîrstea a reuşit trei ghemuri consecutive, câştigând primul set cu 7-5. Actul secund a fost dominat de Sorana, care s-a impus cu 6-2.

Cîrstea şi Kasatkina (26 ani, 11 WTA) sunt acum la egalitate, 2-2, în meciurile directe. Acesta a fost al doilea duel din acest an, după ce rusoaica s-a impus în sferturi la Abu Dhabi, cu 6-2, 6-0.

Românca şi-a asigurat un cec de 101.000 dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Danielle Collins şi rusoaica Elina Avanesian.

9,3 milioane de dolari a câștigat Cîrstea numai din tenis în întreaga carieră

34 de ani va împlini Sorana Cîrstea pe 7 aprilie

24 e locul pe care se situează în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea a ocupat cel mai înalt loc al carierei pe 12 august 2013 - 21

Premii în bani la Miami Open

Campioană $1,100,000

Finalistă $585,000

Semifinalistă $325,000

Sfertfinalistă $185,000

Optimi $101,000

Turul 3 $59,100

Turul 2 $34,500

Primul tur $23,250

Sorana Cîrstea e sinceră după victoria de la Miami Open: ”Am greșit”

Despre confruntarea de la Miami, Sorana Cîrstea a ținut să evidențieze faptul că a început slab, a făcut multe greșeli, dar și-a dat seama la momentul potrivit că trebuie să joace mai agresiv, fapt pentru care a schimbat soarta partidei.

”Mă bucur de revanșă. Sunt două revanșe destul de bine venite. Un început destul de slab din partea mea, am făcut foarte multe greșeli, iar la 3-0 pentru Kasatkina mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva, să joc mai agresiv, dar să nu mă grăbesc. Cred că de la 3-0 mi-am reglat jocul, atitudinea a fost bună, iar per total un meci bun din partea mea. Mă bucur că am terminat în două seturi, pentru că deși nu părea, era destul de cald.

Știu din propria experiență că ești frustrat când pierzi asemenea avantaj, de două break-uri. Trebuie să o iei de la capăt, să joci alte două seturi. Eu am început să joc mai bine, să fiu mai degajată, să dau drumul la lovituri. Ăsta este tenisul, aici e vorba de puterea mentală, să te concentrezi mereu și să nu te gândești la ce a fost".