Claudiu Vaișcovici (62 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, urmărește atent tot ce se întâmplă la echipa sa de suflet și a spus de ce au nevoie ”câinii” pentru a se bate cu șanse reale la titlu în a doua parte a sezonului.



Vladislav Blănuță (23 de ani), ținta lui Dinamo pentru această perioadă de mercato, l-a impresionat pe Vaișcovici. Acesta spune că ”roș-albii” ar avea nevoie de 3-4 transferuri în această iarnă pentru a-și completa lotul.



Chiar și conducerea lui Dinamo a anunțat, prin vocea lui Andrei Nicolescu, președintele clubului, că va aduce un atacant și un fundaș stânga, care să îl ”dubleze” pe Raul Opruț.



Claudiu Vaișcovici: ”Dinamo are nevoie de 3-4 transferuri”



”Blănuță mi-a plăcut la U Cluj. Era un jucător care a marcat, dacă Zeljko Kopic îl vrea, înseamnă că vede ceva. Avem pe acolo un Perica, care nu a confirmat. Kopic știe și vede viitorul echipei. El de când a venit a făcut lucruri extraordinare.



Acum trei ani aveam nevoie de tub de oxigen să respirăm, dar acum avem pretenții mari. Noi mai avem nevoie de trei sau patru jucători.



Nu avem bancă. Când avem accidentați sau suspendați, nu se mai găsesc soluții. În momentul când s-a confruntat cu anumite accidentări, vezi unde îți lipsește. La mijlocul terenului stăm bine. Goluri multe nu luăm.



În ofensivă avem dificultăți. Din ce văd eu, cred că ar trebui să aducă doi sau trei jucători care să intre direct titulari. Mereu trebuie să aduci fotbaliști și mai buni”, a spus Claudiu Vaișcovici, potrivit iamsport.ro.



Dinamo este pe locul doi după 20 etape și are șanse bune să termine anul 2025 pe primul loc, fiind la un singur punct în spatele liderului Rapid. ”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA, la Arad, dar și de un joc bun al rezultatelor pentru a fi lideri în Superligă.



Anunțul lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a demolat-o pe Metaloglobus



După meciul cu Metaloglobus, Kopic a anunțat că va avea de muncă în fereastra de transferuri din iarnă. Croatul vrea să consolideze lotul pentru a rămâne cât mai sus în clasament la finalul sezonului regulat.



”Trebuie să acoperim câteva poziții în echipă. S-a dus mare parte din sezon, suntem în față. Mai sunt 10 meciuri de jucat din sezonul regulat. E important că am reușit să câștigăm.



Nimic nu s-a schimbat, mai sunt multe meciuri de jucat. Vom avea niște întâlniri în următoarele zile. Sper să avem o echipă mai puternică din iarnă”, a spus Zeljko Kopic.

