Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a reușit o calificare entuziasmantă, în turneul WTA 1000 de la Roma.

Într-un duel rarisim, cu o jucătoare mai în vârstă decât ea, Tatjana Maria - 38 de ani -, sportiva din Târgoviște a defilat cu o încredere uriașă pe zgura din capitala Italiei.

Sorana Cîrstea o așteaptă pe Aryna Sabalenka în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma

6-2, 6-0 a fost scorul prin care jucătoarea din țara noastră și-a asigurat accederea în turul trei, în mai puțin de 55 de minute petrecute pe teren.

Răsplata este pe măsura convingerii prin care Sorana Cîrstea a semnat această prestație. €46,080 este valoarea premiului asigurat de Cîrstea, prin această primă calificare conturată la Roma, în 2026.

Oponenta din Germania, clasată pe locul 54 în ierarhia mondială, și-a cedat de cinci ori serviciul, fără să fie în stare să pună mâna pe vreun game jucat pe serviciul Soranei Cîrstea.

Tatjana Maria are în palmares o semifinală jucată în întrecerea de mare șlem de la Wimbledon, în 2022, când a fost întrecută în penultimul act al competiției de Ons Jabeur.