Sorana Cîrstea „a măturat” cu o semifinalistă Wimbledon, în primul meci la Roma. Scor fulgerător și un premiu pe măsură Tenis
Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka poate fi duel direct pentru un loc în optimile turneului din capitala Italiei.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a reușit o calificare entuziasmantă, în turneul WTA 1000 de la Roma.

Într-un duel rarisim, cu o jucătoare mai în vârstă decât ea, Tatjana Maria - 38 de ani -, sportiva din Târgoviște a defilat cu o încredere uriașă pe zgura din capitala Italiei.

Sorana Cîrstea o așteaptă pe Aryna Sabalenka în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma

6-2, 6-0 a fost scorul prin care jucătoarea din țara noastră și-a asigurat accederea în turul trei, în mai puțin de 55 de minute petrecute pe teren.

Răsplata este pe măsura convingerii prin care Sorana Cîrstea a semnat această prestație. €46,080 este valoarea premiului asigurat de Cîrstea, prin această primă calificare conturată la Roma, în 2026.

Oponenta din Germania, clasată pe locul 54 în ierarhia mondială, și-a cedat de cinci ori serviciul, fără să fie în stare să pună mâna pe vreun game jucat pe serviciul Soranei Cîrstea.

Tatjana Maria are în palmares o semifinală jucată în întrecerea de mare șlem de la Wimbledon, în 2022, când a fost întrecută în penultimul act al competiției de Ons Jabeur.

Sorana Cîrstea va avea un meci dificil în șaisprezecimi

Aryna Sabalenka ori Barbora Krejcikova, numele următoarei adversare pe care Sorana Cîrstea o va întâlni la Roma.

Sabalenka are în palmares patru titluri de mare șlem, pe când Krejcikova dispune de două trofee de campioană, în proba individuală.

