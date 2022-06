Ce i-au făcut organizatorii lui Nick Kyrgios, după ce australianul a scuipat în direcția unui spectator, la primul meci

Organizatorii turneului de la Wimbledon au luat decizia de a nu-i suspenda dreptul de participare australianului Nick Kyrgios, deși acesta a comis un gest nesportiv în finalul meciului câștigat în primul tur, scor 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5, în detrimentul britanicului Paul Jubb.

Oficialii englezi au hotărât însă ca Nicholas Kyrgios să nu poată juca pe Terenul Central, repartizându-i partida cu Filip Krajinovic din turul secund pe Terenul Nr. 2.

$30,000 este contravaloarea amenzii pe care Nick Kyrgios o riscă, drept consecință a faptului că a scuipat în direcția unui spectator care l-a deranjat pe durata meciului.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. ???? Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY