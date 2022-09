Nick Kyrgios (25 de ani, 27 ATP) nu a ajuns fără tulburări de comportament în turul 3 al Openului American. Tenismenul australian s-a enervat pe una dintre persoanele care se aflau în loja sa, în timpul meciului câștigat în turul secund contra francezului Benjamin Bonzi, scor 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4.

În finalul setului trei, când Bonzi a făcut break-ul care avea să îi aducă manșa, Nicholas Kyrgios a privit țintă către loja sa, în direcția căreia a scuipat, după care și-a manifestat frustrarea verbal: „Du-te dracului acasă dacă nu ai de gând să mă susții, frate! Nu ești un afurisit de spectator!”, a fost mesajul transmis de Nick Kyrgios, captat de microfoanele de fond.

"That was ????????????????????????????????????????????!" ❌

Nick Kyrgios was given a warning after spitting and swearing at his own team box ????????#USOpen pic.twitter.com/4CbUREe2Y1