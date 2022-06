Nicholas Kyrgios a suferit 3 ore și 9 minute pentru a obține calificarea în turul secund în ediția 2022 a turneului de la Wimbledon.

În duelul cu Paul Jubb (219 ATP), beneficiar al unui wildcard, tenismenul australian a fost nevoit să joace cinci seturi, încheiate scor 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3), 7-5.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. ???? Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY