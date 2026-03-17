Un nou scandal de dopaj zguduie tenisul profesionist! Australianul Marinko Matosevic (40 de ani), fost număr 39 în ierarhia ATP, a fost suspendat pentru patru ani de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Pe lângă faptul că nu are dreptul să participe nici măcar la activități de tenis până în 2030, el trebuie să returneze și premiile câștigate în anul 2018.

Marinko Matosevic, suspendat 4 ani pentru dopaj

Matosevic, conform informațiilor publicate de ITIA, a fost sancționat în urma unei proceduri moderne, de dopaj sanguin, dar și pentru că ar fi facilitat și altor jucători utilizarea metodei la care a apelat el. A oferit și idei despre cum să evite controalele anti-doping efectuate de agenți după anumite meciuri.

În primă fază, australianul nu a recunoscut că a încălcat regulile impuse în circuitul ATP, însă până la urmă, pe parcursul cazului, a recunoscut că a trișat! Pe lângă dopajul sanguin, Matosevic a utilizat și clenbuterol, substanță care ajută la creșterea performanței.

În mod normal, clenbuterolul se folosește în tratarea astmului.

ATP precizează că Marinko Matosevic a câștigat peste 2 milioane de dolari doar din turnee

Sancțiunea ITIA dictată în cazul lui Marinko Matosevic este aspră, el fiind nevoit să returneze premiile câștigate în 2018. Ca o paranteză, în toată cariera, conform site-ului ATP, Matosevic a câștigat peste 2 milioane de dolari doar din performanțele din competiții.

Acum, el nu are voie să mai participe la evenimente sau competiții organizate de ATP, WTA sau Tennis Australia în următorii patru ani, până în 2030.