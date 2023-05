Arde Roma! Banii, din nou subiect de conflict între ATP și WTA. Diferențele majore între premiile oferite

„Aceeași muncă, dar mult mai puțini bani pentru femei,” a titrat The New York Times, încercând să descrie problema arzătoare a banilor oferiți în competițiile de calibru de 1000 de puncte de la Roma.

Câștigătorul întrecerii ATP Masters 1000 din capitala Italiei va încasa peste un milion de euro, mai exact, €1,105,265, pe când campioana din acest an va părăsi Italia mai bogată cu €521,754, mai puțin de jumătate din suma care va fi acordată următorului campion al probei masculine de simplu.

In Rome this week, men and women will play on the same court, as part of the same ticket.

Men’s champ will receive €1,105,265

Women’s champ will get €521,754

Excellent, detailed article here by @MattFutterman in the New York Times about the pay gap - https://t.co/JJhWg8VVLP pic.twitter.com/aZPuCSMUE5