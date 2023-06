Nick Kyrgios vrea banii arabilor: „În sfârșit ne văd valoarea. Treceți-mă pe listă!”

Arabia Saudită poartă negocieri cu reprezentanții circuitului ATP, în vederea achiziționării unui pachet de acțiuni în lumea tenisului, din fondul public de investiții, notează Daily Mail.

Țara din Orient va găzdui în acest an inclusiv Turneul Campionilor de tineret, iar tratativele dintre saudiți și președintele ATP, Andrea Gaudenzi l-au făcut pe Nick Kyrgios (28 de ani, 33 ATP) să intervină în acest subiect.

De nicăieri, Kyrgios a publicat un mesaj scris doar cu litere mari, spunând: „În sfârșit. Ne văd valoarea. Vom fi plătiți cât merităm să fim plătiți. Treceți-mă pe listă!”, a scris australianul, după care a inserat o serie de emoji-uri care arată saci de bani.

Kyrgios și-a încheiat anul trecut cu evenimente demonstrative jucate pe teritoriu arab și se arată încântat de perspectiva aducerii mai multor fonduri în tenisul masculin.

FINALLY. THEY SEE THE VALUE. WE ARE GOING TO GET PAID WHAT WE DESERVE TO GET PAID. SIGN ME UP ???????????????????????????????????????? https://t.co/sJpj9lK6Vg