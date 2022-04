Carlos Alcaraz (18 ani) pică „testul Monte Carlo.” Revelația sezonului, eliminat încă din primul meci, dar poate intra în top 10 ATP în 12 zile

Cel mai tânăr tenismen pătruns în top 20 ATP, de la Rafael Nadal încoace, spaniolul Carlos Alcaraz (18 ani, 11 ATP) a suferit a treia înfrângere a sezonului, în primul meci jucat la Monte Carlo.

Aflat la al 21-lea meci jucat în circuitul de elită al trenisului masculin în acest an, Carlos Alcaraz a cedat în fața colegului de generație, americanul Sebastian Korda (21 de ani, 42 ATP), scor 7-6, 6-7, 6-3, după trei ore de joc.

Another upset in Monte Carlo, as Sebastian Korda ends Carlos Alcaraz winning streak, beating the Miami champion 7-6(2), 6-7(5), 6-3 to reach the last 16 in Monte Carlo.

#1 Djokovic, #10 Norrie, #11 Alcaraz all out in their opening matches this week.

