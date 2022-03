Rafael Nadal îl elogiază pe „noul Rafael Nadal”, Carlos Alcaraz: „E de neoprit. Îmi aduce aminte de mine, la 17-18 ani”

Rafael Nadal îl vede pe Carlos Alcaraz ca următorul superstar al tenisului global. Jucătorul spaniol (18 ani, 19 ATP) este cel mai tânăr tenismen care intră în top 20 ATP, de la Rafael Nadal, în 2005.

În 2022, Carlos Alcaraz a debutat în echipa Spaniei de Cupa Davis, în barajul cu România și a câștigat titlul ATP 500 de la Rio de Janeiro.

La Indian Wells, Alcaraz a legat patru victorii la rând, fără să piardă set, eliminându-i pe Mackenzie McDonald, Roberto Bautista Agut, Gael Monfils și Cameron Norrie.

Întrebat dacă i-a oferit vreun sfat lui Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a răspuns: „Nu mi-a cerut niciun sfat. Are alături o echipă grozavă. Cred că e de neoprit, în cariera lui.

Carlos are toate ingredientele. Are pasiune şi este suficient de umil ca să muncească din greu. E un tip bun. Îmi aminteşte de mine când aveam 17 sau 18 ani.



Are pasiunea, talentul și componenta fizică de care e nevoie, e grozav! Va fi un rival măreț acum și în următoarele luni,” au fost cuvintele de laudă transmise de Rafael Nadal puștiului care zguduie lumea bună a tenisului masculin.

“I wish him all the very best….probably not after tomorrow if he plays against me” ????@RafaelNadal with all the love for @alcarazcarlos03, with the exception of one match#IndianWells pic.twitter.com/NzlTdAcQxJ