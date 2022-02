Fizic de boxer, nu de tenismen! La 18 ani, Carlos Alcaraz e peste Rafael Nadal la apogeu: cum și-a transformat corpul într-un an

Carlos Alcaraz (18 ani, 20 ATP) nu doar că a devenit cel mai tânăr campion de turneu ATP 500 din istoria tenisului, impunându-se la Rio de Janeiro, dar a bifat și o primă apariție pe revista Men's Health din Spania.

Totul, datorită transformării fizice uimitoare întreprinse de tenismenul spaniol în ultimul an. Dacă în 2021, musculatura jucătorului născut în El Palmar era potrivită cu vârsta sa fragedă, stagiunea 2022 a adus un Carlos Alcaraz îmbunătățit incredibil în ce privește condiția fizică.

Cu o musculatură care îl face uitat până și pe Rafael Nadal, Carlos Alcaraz poate dicta un nou trend în lumea tenisului, arătând că a fi lipsit de mușchi nu e neapărat o virtute în circuitul ATP.

Cu o înălțime de 1,85 metri și o greutate de 72 de kilograme, Carlos Alcaraz pare să fi atins apogeul potențialului său muscular la doar 18 ani și „are material de viitor număr 1”, conform fostului dublist, Prakash Amritraji.

Carlos Alcaraz este cel mai tânăr tenismen care intră în top 20 ATP, de la Rafael Nadal, în 2005. Pregătit de Juan Carlos Ferrero, Alcaraz are 2 titluri ATP în palmares și un sfert de Grand Slam jucat, la US Open 2021, unde l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în turul 3.

More from Alcaraz for Men's Health Spain. pic.twitter.com/JhG5gVNbe3