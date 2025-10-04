Cei doi au scris istorie, jucând cel mai "bătrân" meci din istoria turneelor Masters 1000, iar sârbul nu a ratat ocazia să glumească pe seama acestui record.



Dialog amuzant la fileu: "Suntem bătrâni!"

La finalul unui meci care a durat aproape două ore, Djokovic și Cilic s-au îmbrățișat la fileu, iar liderul mondial i-a aruncat o replică amuzantă croatului. Zâmbind, Nole i-a transmis scurt: "Suntem bătrâni!", o aluzie directă la duelul veteranilor pe care tocmai îl încheiaseră.



Meciul a fost primul pentru Djokovic după înfrângerea suferită în fața lui Carlos Alcaraz în semifinalele US Open. Sârbul a arătat un joc solid, deși a fost nevoit să salveze patru mingi de break în momentele cheie ale partidei.



De partea cealaltă, Cilic a jucat agresiv, reușind 28 de lovituri câștigătoare, însă a comis și 24 de erori neforțate, care l-au costat în cele din urmă. Croatul a ratat două mingi de set la 5-5 în primul act, înainte ca Djokovic să se impună în tie-break. Singurul break al meciului a fost reușit de sârb la scorul de 1-1 în setul secund, diferență pe care a menținut-o până la final. Chiar și în ultimul game, la 5-4, Djokovic a fost nevoit să anuleze alte două șanse de break ale lui Cilic, înainte de a închide meciul cu un serviciu năprasnic.

