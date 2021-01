BREAKING NEWS | Investitie de MILIOANE DE EURO in una dintre cele mai ravnite zone din apropiere de Bucuresti! Ce proiect pregateste Simona Halep

Simona Halep (29 de ani) vrea sa investeasca o suma importanta intr-un proiect pe marginea lacului Snagov.

Simona Halep detine un teren pe malul lacului Snagov, teren ce i-a apartinut in trecut lui Ionut Lupescu.

Proprietatea a fost cumparata de un om de afaceri de la Ionut Lupescu si la acea vreme era evaluata la aproximativ 5 milioane de euro. Ulterior, terenul a ajuns pe numele Simonei Halep si tenismena a inceput deja constructia unei case.

Potrivit Telekom Sport, casa va avea acces direct la lac si mai mult, va beneficia si de un hangar de dimensiuni mari pentru barci.

Proprietatea unde Simona isi construieste noua casa se afla in comuna Ciolpan, sat Izvorani, in apropiere de Complexul de Pregatire Izvorani. Conform sursei citate, constructia ar putea fi gata pana la finalul acestui an.

Sursa foto: Telekom Sport

Simona Halep se pregateste de Australian Open, primul Grand Slam al anului 2021.

Turneul din Australia se va desfasura in perioada 8-21 februarie:

"Plec in Australia si sper sa fac treaba buna acolo. Vom vedea cum o sa decurga anul", a spus Halep, in timpul unei vizite pe Valea Doftanei.