Mai putini bani pentru Simona Halep in 2020? DECIZIA luata de WTA ar putea sa-i micsoreze veniturile in acest an

Decizia luata de WTA intra in vigoare incepand cu acest sezon.

Mai putini bani pentru Simona Halep in 2020? Este posibil, deoarece WTA a modificat regulamentul prin care jucatoarele de top primeau bonusuri pentru numarul de turnee jucate.

Pana in prezent, toate tenismenele din top 10 WTA puteau incasa bonusuri generoase in conditiile in care bifau prezente la toate competitiile de calibru Premier Mandatory si Premier 5, de altfel cele mai puternice intreceri in tenisul feminin dupa turneele de Grand Slam.

Din 2020 insa, WTA va rasplati jucatoarele nu in functie de pozitia ocupata in clasamentul mondial, ci bazandu-se pe rezultatele obtinute de jucatoare la cele mai importante competitii, anume cele de calibru Premier Mandatory, Premier 5, Premier 700 si WTA Premier.

Simona Halep va debuta la Australian Open 2020 impotriva lui Jennifer Brady, numar 49 WTA. Jucatoarea din SUA are palmares direct negativ in fata Simonei Halep, dar traverseaza o perioada buna in care a reusit sa le invinga pe Maria Sharapova si Ashleigh Barty.