Legendele tenisului, la picioarele Simonei Halep: "Tineti un ochi pe Simona, s-ar putea sa castige Australian Open!"

Mats Wilander si Martina Navratilova au laudat-o pe Simona Halep prefatand editia 2020 a Openului Australian.

Doua dintre legendele tenisului, Martina Navratilova si Mats Wilander i-au transmis Simonei Halep mesaje incurajatoare inaintea Openului Australian.

Fostul mare tenismen din Suedia, campion de sapte ori in turneele de Grand Slam este de parere ca Simona Halep are capacitatea de a se impune la Melbourne: "Cred ca este mai relaxata acum in ceea ce priveste castigarea pe suprafete rapide sau pe suprafete pe care mingea nu sare atat de mult. Cred ca a dovedit Romaniei si tuturor ca poate castiga Grand Slam-uri pe diferite suprafete si in situatii diferite. Daca o poate invinge pe Serena in finala de la Wimbledon, de ce nu ar putea castiga si Australian Open?”

Simona Halep debuteaza marti, 21 ianuarie la Australian Open



Detinatoare a 18 titluri de mare slem, Martina Navratilova le-a atras atentia iubitorilor tenisului cu privire la Simona Halep: ”Tineti un ochi si pe Simona Halep. Nu este o jucatoare care sa loveasca atat de puternic, dar cred ca a aratat prin victoria de la Wimbledon ca poate castiga si pe suprafete mai rapide," a declarat jucatoarea din Cehia cu cetatenie americana.

Simona Halep va debuta marti la Australian Open impotriva americancei Jennifer Brady, numar 49 WTA. Ora de start a meciului urmeaza sa fie anuntata de oficialii competitiei luni.

Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Australian Open a fost bifata in 2018, cand romanca a ajuns pana in finala competitiei. In ultimul act, Halep a iesit pierzatoare in fata danezei Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.