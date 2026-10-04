Calificare pentru Carlos Alcaraz în semifinalele de la Tokyo după un eveniment neprevăzut

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, s-a calificat duminică în semifinalele turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 2.342.275 de dolari, după ce canadianul Denis Shapovalov a abandonat în timp ce era condus cu 7-6 (7/3), 2-1.

Motivul abandonului lui Denis Shapovalov

Shapovalov, numărul 46 mondial, a fost nevoit să abandoneze, după ce s-a accidentat la partea superioară a coapsei drepte în primul ghem al setului secund.

Până în acel moment, meciul a fost extrem de disputat, Alcaraz părând mult timp pus în dificultate din cauza jocului variat al adversarului său, care alterna loviturile lungi cu cele scurte, precum şi loviturile puternice cu cele cu efect.