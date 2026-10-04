Calificare pentru Carlos Alcaraz în semifinalele de la Tokyo după un eveniment neprevăzut

Calificare pentru Carlos Alcaraz în semifinalele de la Tokyo după un eveniment neprevăzut Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, în semifinale la Tokyo după abandonul lui Denis Shapovalov.

TAGS:
Carlos AlcarazTenisTenis ATPtokyo
Din articol

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, s-a calificat duminică în semifinalele turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 2.342.275 de dolari, după ce canadianul Denis Shapovalov a abandonat în timp ce era condus cu 7-6 (7/3), 2-1.

Motivul abandonului lui Denis Shapovalov

Shapovalov, numărul 46 mondial, a fost nevoit să abandoneze, după ce s-a accidentat la partea superioară a coapsei drepte în primul ghem al setului secund. 

Până în acel moment, meciul a fost extrem de disputat, Alcaraz părând mult timp pus în dificultate din cauza jocului variat al adversarului său, care alterna loviturile lungi cu cele scurte, precum şi loviturile puternice cu cele cu efect.

Carlos Alcaraz

  • Imago0868518499h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaume Munar, următorul adversar al lui Carlos Alcaraz

Pentru un loc în finală, deţinătorul titlului îl va înfrunta pe compatriotul său Jaume Munar, numărul 64 mondial, care l-a eliminat, în primul meci al zilei, pe Kyrian Jacquet, numărul 86 mondial, în două seturi, 6-4, 6-2.

Alcaraz dispută la Tokyo al treilea său turneu de la revenirea după o accidentare. Indisponibil din cauza unei leziuni la încheietura mâinii drepte între aprilie şi sfârşitul lui august, ibericul a revenit în circuit la US Open, unde a fost învins în sferturile de finală.

Agerpres 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ARTICOLE PE SUBIECT
Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică”
Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică”
Cine a eliminat-o pe Gabriela Ruse în sferturile turneului de tenis de la Seul, la finele unui meci de trei seturi
Cine a eliminat-o pe Gabriela Ruse în sferturile turneului de tenis de la Seul, la finele unui meci de trei seturi
Carlos Alcaraz a numit cel mai bun jucător de tenis din istorie: ”A câștigat tot!”
Carlos Alcaraz a numit cel mai bun jucător de tenis din istorie: ”A câștigat tot!”
Tenismenul-minune al Braziliei ia o pauză de la tenis în sezonul în care a reușit o victorie-record contra lui Djokovic
Tenismenul-minune al Braziliei ia o pauză de la tenis în sezonul în care a reușit o victorie-record contra lui Djokovic
Asta crede sau vrea mai multe șanse? Djokovic vrea să transforme tenisul, la 39 de ani: propunerea, validată de Toni Nadal
Asta crede sau vrea mai multe șanse? Djokovic vrea să transforme tenisul, la 39 de ani: propunerea, validată de Toni Nadal
ULTIMELE STIRI
Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment
Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment
Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"
Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"
Robert Niță și Mihai Mironică au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE. România a pierdut un fotbalist-cheie
Robert Niță și Mihai Mironică au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE. România a pierdut un fotbalist-cheie
Acord cu Dorin Rotariu: "Din iarnă are o înțelegere cu ei"
Acord cu Dorin Rotariu: "Din iarnă are o înțelegere cu ei"
Anglia a strivit Croația și a scris istorie: Bellingham și ai lui, primii care reușesc așa ceva în fotbalul mondial
Anglia a strivit Croația și a scris istorie: Bellingham și ai lui, primii care reușesc așa ceva în fotbalul mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce lovitură: Zeljko Kopic, înapoi în Superliga!

Ce lovitură: Zeljko Kopic, înapoi în Superliga!

Bomba zilei: Edward Iordănescu a început negocierile! „A cerut timp de gândire“

Bomba zilei: Edward Iordănescu a început negocierile! „A cerut timp de gândire“

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi! Anunțul arabilor după dubla superbă a atacantului

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi! Anunțul arabilor după dubla superbă a atacantului

Cristi Chivu le-a vorbit italienilor despre naționala României: ”Asta era mentalitatea mea”

Cristi Chivu le-a vorbit italienilor despre naționala României: ”Asta era mentalitatea mea”

Dan Petrescu a urmărit un club din Superliga și a dat verdictul: ”Se va bate la titlu!”

Dan Petrescu a urmărit un club din Superliga și a dat verdictul: ”Se va bate la titlu!”

OUT! A plecat din cantonamentul naționalei, a doua zi după Polonia - România 6-0

OUT! A plecat din cantonamentul naționalei, a doua zi după Polonia - România 6-0



Recomandarile redactiei
Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"
Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"
Acord cu Dorin Rotariu: "Din iarnă are o înțelegere cu ei"
Acord cu Dorin Rotariu: "Din iarnă are o înțelegere cu ei"
Marin Barbu a identificat marea greșeală făcută de Gică Hagi. Fostul selecționer, dat ca exemplu
Marin Barbu a identificat marea greșeală făcută de Gică Hagi. Fostul selecționer, dat ca exemplu
După dezastrul din Polonia, Iosif Rotariu a făcut echipa României pentru meciul cu Suedia. Surpriză majoră în cazul lui Ianis Hagi
După dezastrul din Polonia, Iosif Rotariu a făcut echipa României pentru meciul cu Suedia. Surpriză majoră în cazul lui Ianis Hagi
Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment
Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment
Alte subiecte de interes
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!