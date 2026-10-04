Fost jucător în România la Poli Timișoara, Dinamo și FCSB, Dorin Rotariu și-a petrecut ultimii doi ani ai carierei la Ankaragucu, Igdir FK și Eyupspor. În această vară a rămas liber de contract, iar revenirea sa este preconizată pentru luna ianuarie, tot în Turcia.

Iosif Rotariu: "Din iarnă, Dorin are o înțelegere cu o echipă din Turcia"

Informația a fost furnizată de unchiul său, Iosif Rotariu, cel care spune că Dorin are mai nou și o pasiune pentru padel.

"Dorin încă nu a semnat. E la Timișoara, face antrenamente. Văd că are o pasiune mai nouă acum, joacă padel în concursuri. E la un nivel foarte ridicat. Bine, el a făcut și tenis de câmp când era tânăr.

Din iarnă are o înțelegere cu o echipă din Turcia și va merge să semneze", a spus Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live.

Crescut la Poli Timișoara, Dorin Rotariu a fost cumpărat de Dinamo când avea doar 17 ani, cu 1,1 milioane de euro. După debutul la naționala României și 30 de goluri marcate în 142 de meciuri pentru "câini", atacantul a fost vândut la Club Brugge cu 2,2 milioane de euro.

Rotariu a strâns doar 12 meciuri la Club Brugge, iar ulterior a mai avut experiențe la Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, FCSB, Ankaragucu, Igdir și Eyupspor.