Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment

România se declară ca fiind o țară iubitoare de sport însă, din păcate, în mai toate clasamentele dedicate sportului de masă, țara noastră ocupă ultimele poziții.

În acest context, Maratonul București, ajuns la ediția a 19-a, a devenit cel mai mare promotor al sportului de masă în România. Dovadă și faptul că, deși cursele sunt programate pentru weekendul viitor și, teoretic, înscrierile urmau să fie deschise până pe 6 octombrie, deja acest lucru nu mai e posibil. Pentru că, potrivit anunțului făcut de organizatori, Maratonul București, ediția 2026, e sold-out!

Peste 12,500 de alergători din 50 de țări vor alerga la București

În lumea atletismului, Maratonul (42,195km) e „proba regină“. La București, pe lângă această cursă, pentru care cei mai mulți participanți se pregătesc luni întregi, sunt și probe mai mici. Vorbim despre semimaraton (21km), 10km Race, 2,5km Fun Race. Ultimele două curse au și probe dedicate sportivilor cu dizabilități pentru care înscrierea e gratuită. De asemenea, există și proba de Relay Race 4X. Aici, sunt formate echipe de patru alergători care își propun să parcurgă distanța de 42 de kilometri pe „bucăți“, după cum urmează:

*Primul alergător: 10km

*Al doilea alergător: 10km

*Al treilea alergător: 10km

*Ultimul alergător: 12km

Astăzi, când mai avem 6 zile până la weekendul Maratonului București, locurile alocate acestor șapte probe s-au epuizat, în întregime. Ceea ce demonstrează succesul imens pe care l-a dobândit Maratonul București, de-a lungul anilor.