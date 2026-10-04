Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment

Românii gustă bucuria mișcării: Maratonul București, sold-out cu o săptămână înainte de eveniment Alte sporturi
SPORT.RO
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În weekendul de 10-11 octombrie, alergătorii de toate vârstele vor pune stăpânire pe străzile Capitalei.

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Maratonul Bucuresti
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România se declară ca fiind o țară iubitoare de sport însă, din păcate, în mai toate clasamentele dedicate sportului de masă, țara noastră ocupă ultimele poziții.

În acest context, Maratonul București, ajuns la ediția a 19-a, a devenit cel mai mare promotor al sportului de masă în România. Dovadă și faptul că, deși cursele sunt programate pentru weekendul viitor și, teoretic, înscrierile urmau să fie deschise până pe 6 octombrie, deja acest lucru nu mai e posibil. Pentru că, potrivit anunțului făcut de organizatori, Maratonul București, ediția 2026, e sold-out!

Peste 12,500 de alergători din 50 de țări vor alerga la București

În lumea atletismului, Maratonul (42,195km) e „proba regină“. La București, pe lângă această cursă, pentru care cei mai mulți participanți se pregătesc luni întregi, sunt și probe mai mici. Vorbim despre semimaraton (21km), 10km Race, 2,5km Fun Race. Ultimele două curse au și probe dedicate sportivilor cu dizabilități pentru care înscrierea e gratuită. De asemenea, există și proba de Relay Race 4X. Aici, sunt formate echipe de patru alergători care își propun să parcurgă distanța de 42 de kilometri pe „bucăți“, după cum urmează:

*Primul alergător: 10km

*Al doilea alergător: 10km

*Al treilea alergător: 10km

*Ultimul alergător: 12km

Astăzi, când mai avem 6 zile până la weekendul Maratonului București, locurile alocate acestor șapte probe s-au epuizat, în întregime. Ceea ce demonstrează succesul imens pe care l-a dobândit Maratonul București, de-a lungul anilor.

Cursele sunt organizate sâmbătă și duminică

Programul evenimentului a fost conceput astfel încât cei peste 12,500 de alergători să se bucure de plăcerea mișcării pe străzile unui oraș care, timp de câteva ore, va fi eliberat de mașini pe traseul curselor. Va fi disponibilă doar o bandă de urgență pentru circulația mașinilor de poliție și de salvare.

Începând de joi, Piața Constituției va deveni „kilometrul 0“ al Maratonului București. De aici își vor ridica participanții kiturile de concurs. Sâmbătă, se va da startul pentru probele Wheelchairs 10km (ora 08:45) și 10km Race (ora 09:00).

Tot sâmbătă, vor avea loc probele de Wheelchairs Fun Race 2.5km (start: 11:45am) și de Fun Race 2.5km (start: 12:00).

Duminică, de la ora 09:00, se va da startul pentru cursele de Maraton, Maraton Ștafetă și Semimaraton.

Maratonul București a scris istorie în 2025

Anul trecut, în cadrul evenimentului, a fost doborât recordul național în proba de Maraton, Nicolae Soare parcurgând distanța de 42,195km în 2 ore, 11 minute și 58 de secunde. Vechiul record data din 1978 (!), fiind stabilit de Cătălin Andreica. Acesta a terminat proba de Maraton din cadrul Campionatelor Europene de la Praga în 2 ore, 12 minute și 30 de secunde.

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