Ultima dată ”principal” la CFR Cluj în august 2025, Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, care i-au afectat serios activitatea profesională și l-au ținut departe de antrenorat.

Dan Petrescu a urmărit un club din Superliga și a dat verdictul: ”Se va bate la titlu!”

Vineri seară, ”Bursucul” a fost prezent în Grant, la meciul amical dintre Rapid și Genoa, în pauza internațională, încheiat 2-0 pentru formația dirijată de Daniel Pancu.

După meci, Petrescu a sugerat că Rapid va fi una dintre cluburile care se vor lupta la titlu în actuala stagiune.

”Mi s-a părut un meci bun, am ținut neapărat să fiu aici pentru că am jucat la Genoa și am antrenat Rapidul. M-a surprins să fie stadionul plin, doar la derby-uri mai sunt atât de mulți spectatori

E o victorie importantă pentru moral. Rapid cred că anul ăsta se va bate la titlu, la ce am văzut eu”, a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.

Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești

Rapid - Genoa, amicalul disputat în Giulești între cele două echipe finanțate de Dan Șucu, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0.

Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81. Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.

Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic.

Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori.