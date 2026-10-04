Ionuț Lupescu, discurs fără precedent: „Suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși”. Demisia solicitată

Ionuț Lupescu, discurs fără precedent: „Suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși”. Demisia solicitată Nationala
Alexandru Hațieganu
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Seria de trei înfrângeri consecutive ale României i-a provocat lui Ionuț Lupescu o reacție vehementă. 

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Ionut LupescuEchipa Nationalanationala romanieiRazvan Burleanu
Din articol

Ionuț Lupescu a susținut că Răzvan Burleanu ar trebui să demisioneze din funcția de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF). 

Demisia lui Răzvan Burleanu, solicitată de Ionuț Lupescu

„Kaizerul” a spus însă că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece suntem „o nație de lași, de trădători și de fricoși”. 

„Gică e într-o situație ingrată. El a moștenit ce a moștenit. Chiar dacă și-ar da demisia... Pentru el, ar fi negativ, că în cariera lui de antrenor ar avea mari probleme. Pe de altă parte, pe cine pui în locul lui, degeaba lui, pentru că e același lucru.

Am avut o perioadă bună, când Edi Iordănescu a calificat echipa la un EURO. Așa cum a calificat-o, nu mai contează, s-a făcut mult marketing pe treaba asta. Probabil era o chestie între el și jucători și ar fi trebuit continuat cu orice risc și nu cred că ar fi fost riscuri foarte mari din partea federației. Nu s-a vrut și uite unde s-a ajuns.

E foarte greu să vorbească despre fotbal (n.r.- cei de la FRF). Înțeleg că sunt într-o poziție care reprezintă fotbalul, dar ei nu cunosc istoria fotbalului românesc. Ce să vorbească despre ce se întâmplă pe teren? Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dar tot nu înțelegi, asta-i problema.

Lupescu: „Noi suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși”

Știți foarte bine, știți cum se votează, cum a fost pus acolo omul (n.r.- Răzvan Burleanu). Pe cine a băgat la pușcărie, pe cine a omorât și așa mai departe. Problema nu se va schimba, pentru că noi suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși. Probabil se va întâmpla ceva în Croația, s-a întâmplat la italieni, după a treia necalificare. Oamenii sunt responsabili și lasă locul altora. La noi, nu e vorba, că pentru ei contează doar salariile.

În ultimii 12 ani, câți selecționeri au fost? Șase-șapte selecționeri? Înseamnă că a dat greș și normal ar trebui să-și dea demisia, că e clar că nu se pricepe. Așa e logic, dar suntem în România și se poate întâmpla orice”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit digisport.ro

Ionuț Lupescu

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Ionuț Lupescu
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