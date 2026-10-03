Federația Română de Fotbal (FRF) a publicat o listă, mai degrabă de ochii lumii, după ce regretatul Mircea Lucescu s-a stins în aprilie. Acolo, Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost trecut ca fiind prima variantă pentru postul de selecționer, iar lui Edward Iordănescu i-a revenit statutul de „variantă de back-up“, doar în cazul unui refuz din partea fostului internațional.

Firește, se știa cu mult înainte de dispariția tragică a lui „Il Luce“ că Hagi a „ieșit la încălzire“ și i se va da naționala pe mână, la 25 de ani după primul său mandat. Acum, la șase luni după ce acest scenariu s-a adeverit, FRF contabilizează eșecurile primei reprezentative în Nations League cu Hagi pe bancă.

Ce a făcut însă Edward Iordănescu (48 de ani), în această perioadă? Fostul selecționer a continuat să stea pe tușă, dar nu din lipsa de oferte. Edi, un tip exigent, ține să se reapuce de muncă doar după ce va primi o ofertă adecvată din toate punctele de vedere.

Potrivit presei din zona Golfului Persic, această ofertă pare că a sosit acum pentru fostul selecționer al României.

„Edward Iordănescu negociază cu Dinamo Zagreb“

La scurt timp după ce a încheiat conturile cu FRF, Edward Iordănescu a început să primească propuneri din partea cluburilor din Asia. Cele mai importante discuții le-a avut cu Al-Taawoun (Arabia Saudită), în două rânduri chiar. De fiecare dată însă, românul a spus „nu“. Motivul? Edi și-a dorit să antreneze în Europa și, de aceea, a bătut palma cu Legia Varșovia (Polonia), în iulie 2025. Acest mandat s-a încheiat după doar patru luni și, de un an, fostul selecționer e liber de contract.

Presa arabă a anunțat acum că, în fereastra din septembrie – octombrie, rezervată echipelor naționale, trei cluburi din Orientul Mijlociu l-au contactat pe Edi după startul sub așteptări pe care l-au avut în acest sezon.

„A început cursa pentru obținerea semnăturii lui Edward Iordănescu“, e titlul articolului din presa arabă. Mai departe, autorul a dezvăluit că tehnicianul român își menține, în continuare, opțiunea de a antrena în Europa, mai ales că a și fost abordat de cea mai tare formație din Croația.

„Fostul selecționer al României e primul nume pe listă pentru două cluburi din Saudi Pro League. Cele două formații și-au trimis deja propunerile pentru Iordănescu. Iar un al treilea club, din Emirate, s-a alăturat licitației, în speranța că va obține semnătura românului, în perioada următoare. Aceste trei grupări sunt trecute însă pe <<lista B>> de către experimentatul Iordănescu“, a continuat articolul despre Edi.

Autorul a dezvăluit că fostul selecționer e în negocieri cu Dinamo Zagreb, ocupanta primului loc din Croația, care însă „scârțâie“, în acest debut de campanie, sub comanda lui Mario Kovacevic (51 de ani). Dinamo Zagreb, campioană în opt din ultimele zece ediții ale primei ligi, e într-o luptă sufocantă pentru titlu acum. Cea mai titrată echipă din Croația e pe primul loc, însă la egalitate de puncte cu Hajduk Split și Osijek. Prestațiile nu tocmai convingătoare de până acum i-ar fi îndemnat pe șefi să înceapă căutările pentru un înlocuitor pentru Kovacevic, aflat în funcție din iunie 2025.

„Dinamo Zagreb e în negocieri deja cu Iordănescu. Acesta preferă să antreneze în Europa. Iar propunerea croaților micșorează șansele formațiilor din Arabia Saudită și Emirate de a ajunge la un acord cu fostul selecționer al României. Totuși, Iordănescu a cerut timp de gândire, pentru a evalua toate propunerile pe care le are pe masă, înainte de a lua o decizie în privința viitorului său. Acest interes major pentru Iordănescu vine după mandatul de succes pe care l-a avut pe banca României. El a condus naționala țării sale spre Euro 2024, unde România a lăsat o impresie bună. După ce și-a încheiat mandatul de selecționer, Iordănescu a lucrat la Legia Varșovia. Înainte de a prelua această formație, Iordănescu era deja o țintă pentru cluburile din zona Golfului Persic, în căutarea unor tehnicieni cu rezultate bune în CV“, a încheiat presa arabă.

Iordănescu, un nume respectat în Asia

De remarcat că, în Orientul Mijlociu, numele Iordănescu e foarte respectat. Asta pentru că tatăl lui Edi, Anghel Iordănescu (76 de ani), a lăsat o „moștenire“ importantă în zona arabă. Aici, printre altele, „Generalul“ a cucerit două trofee de Champions League cu Al-Hilal Riad (1999-2000) și cu Al-Ittihad Jeddah (2005).