Cătălin Chirilă, invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro.

Cătălin Chirilă, dublu campion mondial și multiplu medaliat la Europene, născut în Tulcea, a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice și este unul dintre cei mai buni sportivi români ai momentului. Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, Chirilă a făcut o incursiune prin cariera sa, un model pentru toți tinerii sportivi, dar și în copilărie.

A vorbit în cadrul emisiunii despre perioada în care era copil și mergea cu bunica sa la biserică și la muncile câmpului, dar a rememorat și cum a fost selectat de antrenori și a explicat pas cu pas o cursă istorică, încheiată cu medalie de aur la Campionatele Mondiale.

Cătălin Chirilă: ”Bunica m-a învățat dragostea pentru muncă. Mergeam cu ea la câmp”

Cătălin Chirilă nu se consideră un sportiv talentat, ci un sportiv care a reușit să scrie istorie pentru România prin foarte multă muncă. Caracteristica, pe care o remarcă atunci când vine vorba de principalele sale argumente când ”ajunge pe apă”, i-a fost insuflată de bunica sa.

A avut-o drept model din copilărie, când îl lua să muncească pe câmp, deși nu avea nici 10 ani, pentru a-l învăța anumite lecții despre viață și care să îl ajute atunci când va deveni adult.

”E un moment pe care îl am în suflet pe vecie! Bunica m-a învățat dragostea pentru muncă. Mergeam cu ea la câmp, așa cum se face și acum la sate, iar ea, săraca, prin lecțiile pe care mi le oferea, repara în spatele meu ce putea să facă un copil de până în 10 ani la câmp.

Eram la o vârstă fragedă când făceam asta, iar inclusiv acele momente au contribuit la educația mea”, a rememorat Cătălin Chirilă momentul, la Poveștile Sport.ro.

Cătălin Chirilă nu a apucat să ia sfaturi de la Ivan Patzaichin

Chirilă nu a apucat, deși îl are model pe marele Ivan Patzaichin, să îi ceară prea multe sfaturi despre cum își poate îmbunătății performanțele în canoe. Acum, cu ochii sportivului deja consacrat, Chirilă simte că ar fi putut să crească evoluțiile prin anumite aspecte pe care doar un sportiv precum Ivan Patzaichin ar fi putut să i le spună.