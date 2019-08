"Sunt dezamagita, m-am obisnuit cu eliminarile de la US Open!" Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa infrangerea cu Taylor Townsend

Simona Halep si Taylor Townsend au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turului secund pe tabloul feminin de la Flushing Meadows.

Desi a pierdut cu Townsend, scor 6-2, 3-6, 6-7(4), Simona Halep a fost senina si relaxata la conferinta de presa de dupa meci, unde a relatat ca nu se astepta la o asemenea schimbare de tactica din partea americancei, avand in vedere ultimele meciuri, dar si ca nu a mai jucat niciodata impotriva unei tenismene care sa urce atat de frecvent la fileu.

Simona Halep, despre curajul lui Taylor Townsend

„Townsend nu s-a gandit la infrangere. A mers pana la capat cu incredere 100% in victorie. Nu sunt surprinsa. Daca vine la fileu si poate tine acest ritm, e un lucru mare. Intotdeauna cand infrunti o jucatoare de top, nu ai nimic de pierdut si te simti libera pe teren. Poate de aceea si-a putut aplica planul de joc 100% corect,” a spus Simona.

Simona Halep, despre venirile repetate la fileu

„A fost un pic ciudat. Nu se intampla des in circuit sa joci cu cineva care vine la fileu pentru aproape fiecare minge. Am incercat sa joc la corp, sa pasez lateral, dar am facut si greseli. De asemenea, nu m-am miscat in teren atat de bine, am asteptat in spatele liniei, iar uneori ma asteptam ca ea sa loveasca puternic, cand colo a lovit mai moale.

Asadar, nu am avut ritmul jocului, nu am stiut unde sa ma pozitionez in teren. Cred ca trebuie sa invat din acest meci, iar data urmatoare voi fi mult mai buna. Nu am mai jucat niciodata impotriva cuiva care sa urce atat de des la fileu. In trecut nu a urcat atat la fileu, dar azi a fost la fiecare schimb acolo,” a adaugat numarul 4 WTA.

„Am jucat de cateva ori impotriva ei, stiam cum joaca, dar astazi ea a schimbat planul de joc, a mers la fileu in toate schimburile. La un moment dat, am pierdut ritmul meciului in setul 2 si nu stiam ce trebuie sa schimb. Nici atingerea mingii nu am avut-o azi. Da, nu te antrenezi special pentru un singur tip de jucatoare, dar eram constienta ca va veni la fileu si voiam sa incerc lucruri diferite: dar niciunul nu a functionat azi,” a declarat Simona Halep.

„Am trimis mingea tot timpul acolo unde era ea. De aceea spun ca ea a fost mai inspirata,” a spus Simona despre adversara sa.

Simona Halep, despre eliminarea de la US Open

"Sunt obisnuita cu eliminarile de la US Open. Este al treilea an la rand cand ies repede. Sunt dezamagita, aveam asteptari de la mine, ca as fi increzatoare si ca as simti jocul. Astazi a fost diferit, totusi, am avut minge de meci. Sunt campioana de la Wimbledon si nu voi distruge lucrul acesta,” a conchis Simona Halep.

Pentru Simona urmeaza acum doua saptamani de pauza, dupa care se va deplasa in Asia, pentru cateva turnee inaintea inceperii Turneului Campioanelor.