Simona Halep continua la US Open, la dublu mixt cu Horia Tecau. PROGRAMUL romanilor la New York

Ziua a patra la US Open n-a fost prea reusita pentru reprezentantii tarii noastre.

Simona Halep, Ana Bogdan si Marius Copil au fost eliminati de pe tablourile de simplu, numai Sorana Cirstea performand suficient de bine pentru a se califica in turul al treilea la New York.

Ziua a cincea ne rezerva 5 meciuri in care vor fi romani implicati, cu Horia Tecau prezent in doua dintre acestea. Toate cele cinci dueluri vor fi meciuri de dublu.

Programul romanilor in ziua a cincea la US Open

Prima jucatoare romana care va juca azi la Flushing Meadows va fi Raluca Olaru. Numarul 37 WTA la dublu va juca alaturi de chinezoaica Zhaoxuan Yang, numar 53, impotriva perechii Jennifer Brady (#45) / Alison Riske (#49). Meciul este programat al doilea pe terenul 7, asadar va incepe in jurul orei 19:30.

Al doilea meci in raza intereesului Romaniei va fi cel dintre favoritii numarul 5 la castigarea turneului, Horia Tecau / Jean-Julien Rojer si Jeremy Chardy / Fabrice Martin, programat al treilea pe terenul 10. Partida va incepe in jurul orei 21:30.

Nu va fi singurul duel la dublu masculin cu un roman implicat. Marius Copil si Nick Kyrgios ii vor infrunta pe Marcus Daniell si Ken Skupski, in al patrulea meci programat pe terenul al cincilea. Niciuna dintre perechi nu face parte din lista capilor de serie, prin urmare ne putem astepta la o intalnire echilibrata. Confruntarea va incepe dupa miezul noptii.

Revenind la proba de dublu feminin, Monica Niculescu va incerca si ea sa se califice in turul al doilea. Joaca in compania rusoaicei Margarita Gasparyan, alaturi de care va primi replica dublului puternic format din Viktoria Azarenka si Ashleigh Barty, capi de serie numarul 8. Meciul este programat al patrulea pe terenul 7, adica dupa miezul noptii.

Ultimul meci al zilei pentru romani la US Open va fi si cel mai asteptat. Horia Tecau si Simona Halep isi vor incepe drumul catre Olimpiada de la Tokyo cu un meci extrem de dificil, in care vor incerca sa se opuna favoritilor doi la castigarea turneului, Dabrowski / Pavic. Meciul este programat ultimul pe terenul 10, urmand sa debuteze in jurul orei 02:00.