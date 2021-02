BREAKING NEWS | Simona Halep s-a retras de pe tabloul turneului de la Doha! Care va fi urmatorul turneu la care va participa si cu cat se prelungeste vacanta romancei

Simona Halep a luat decizia de a nu participa in acest an la turneul WTA 500 de la Doha, Qatar.

Stire de ultima ora: Simona Halep s-ar fi retras de la turneul WTA 500 de la Doha, Qatar, programat pentru perioada 1-6 martie, informeaza Tennis BTU. In acest scenariu, urmatorul turneu pe care numarul 3 mondial il va juca va fi competitia WTA 1000 de la Dubai, unde romanca va incerca sa isi apere titlul castigat in 2020. Romanca nu a declarat nimic despre aceasta retragere pana in acest moment.

Trei campioane de Grand Slam s-au retras, mai exact, pana acum de la intrecerea din Qatar: Simona Halep, Bianca Andreescu si Sofia Kenin. Ele vor fi inlocuite pe tabloul principal de catre Ons Jabeur, Amanda Anisimova si Yulia Putintseva, noteaza Eurosport.

Halep nu a aratat probleme fizice in timpul Openului Australian, prin urmare decizia s-ar putea sa fie legata de nivelul de oboseala acumulat in cele doua saptamani si jumatate de turnee pe care le-a avut la Melbourne.

Dupa turneul din Dubai, fixat pentru saptamana 7-13 martie, Simoan Halep va face deplasarea in Statele Unite ale Americii, la Miami, pentru un nou prilej de a acumula 1000 de puncte WTA.