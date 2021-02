Marius Copil are incredere in viitorul Simonei Halep: "Sunt sigur ca Simona va mai castiga un titlu de Grand Slam. Ca joc, seamana cu Medvedev"

Simona Halep a pierdut locul 2 in clasamentul WTA, ca rezultat al eliminarii in sferturile Australian Open.

Actualmente numar 222 ATP, Marius Copil se bucura sa o vada pe Simona Halep continuandu-si seria incredibila de saptamani consecutive petrecute in primele zece jucatoare ale lumii.

"Sunt sigur ca Simona va mai castiga un titlu de Grand Slam. Mi-as fi dorit sa am si eu atitudinea asta a ei, de asta e si cea mai longeviva jucatoare din top 10, se potriveste, e din Constanta, e foarte constanta. E ca Medvedev, loveste mereu mingea cum trebuie, e foarte frumos de urmarit. Cu Serena nu-mi dau seama ce s-a intamplat, dar dupa o pauza atat de lunga sa ajunga in sferturi... cred ca e un rezultat bun," a declarat Marius Copil despre Simona Halep in cadrul unei emisiuni difuzate de Eurosport.

2020 nu a fost un sezon bun pentru tenismenul aradean, care a jucat un total de 7 meciuri oficiale, din care a castigat unul singur, in primul tur al calificarilor de la Australian Open.

Cea mai inalta pozitie ocupata de Copil in clasamentul ATP a fost locul 56, pe care a urcat la inceputul anului 2019. Pana in prezent, Marius a incasat $2,531,079 din performantele obtinute in competitiile oficiale de tenis.