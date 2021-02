"Castigi sau pierzi, intotdeauna e o experienta grozava sa imparti terenul cu Serena Williams!" | Mesajul emotionant transmis de Simona Halep la plecarea din Australia

Simona Halep se intoarce acasa dupa eliminarea din sferturile Australian Open, iar numarul 2 WTA a tinut sa-si ia ramas-bun de la Australia si organizatorii turneului de la Melbourne.

"Castigi sau pierzi, intotdeauna e o experienta minunata sa imparti terenul cu Serena Williams. Multumesc, Craig Tiley si Federatiei Australiene de Tenis pentru munca voastra neobosita. Ati depasit multe provocari si nu v-ati oprit din a va da silinta pentru noi. Abia astept sa revin anul viitor!" a scris Simona Halep pe Twitter, text insotit de un emoji cu inima si un altul cu steagul Australiei.

"Multumim pentru o performanta stelara, Simona Halep! Abia asteptam sa te gazduim din nou in 2022!" a fost reactia publicata pe contul oficial al turneului Australian Open, dublata de mesajul directorului intrecerii, Craig Tiley: "Multumim, Simona. E intotdeauna o placere sa te avem ca participanta la Melbourne si iti dorim tot binele in 2021. Abia asteptam sa te primim din nou," a scris Craig.

Pentru Simona Halep urmeaza cateva zile de pauza, urmate de o noua calatorie. De data aceasta, Halep se va deplasa in Asia, unde va juca doua turnee importante, WTA 500 Doha si WTA 1000 Dubai, ambele competitii avand loc in primele doua saptamani ale lunii martie.

Spre finalul lunii viitoare, Simona Halep va vizita si tara Serenei Williams cu ocazia desfasurarii turneului WTA 1000 de la Miami. Competitia de la Miami a fost anulata in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.

Win or lose, it's always a great experience to share the court with @serenawilliams

Thank you to @CraigTiley and @TennisAustralia for your tireless work. You have overcome many challenges and have not stopped working on our behalves.

I can't wait to be back next year ❤️???????? pic.twitter.com/4Y6pxAtMrq