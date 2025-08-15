Unirea Slobozia și Metaloglobus București se întâlnesc vineri, de la ora 19:00, într-o confruntare istorică, fiind pentru prima dată când cele două formații își măsoară forțele pe prima scenă a fotbalului românesc. Meciul stă sub semnul unei statistici incredibile: antrenorii Andrei Prepeliță și Mihai Teja nu s-au impus niciodată unul în fața celuilalt, înregistrând trei remize în tot atâtea confruntări directe în SuperLigă.



Ialomițenii, o nucă tare pe teren propriu

Trupa lui Prepeliță se dovedește a fi o forță pe stadionul propriu, unde a suferit o singură înfrângere în ultimele opt partide de campionat. Acest unic eșec a fost înregistrat pe 28 februarie 2025, într-un meci cu Oțelul, scor 0-1. În rest, parcursul de acasă al ialomițenilor a însemnat trei victorii și patru rezultate de egalitate, un bilanț care le dă încredere în fața nou-promovatei. Unirea a mizat pe un nucleu de 23 de jucători în startul sezonului, dintre care 17 sunt autohtoni.



De cealaltă parte, Metaloglobus vine la Slobozia cu un moral mixt din deplasări. Echipa lui Mihai Teja a demonstrat caracter în prima etapă, când a revenit spectaculos de la 0-2 la Sibiu și a obținut un punct cu FC Hermannstadt, scor 2-2. A urmat însă un eșec la limită pe terenul celor de la Farul, scor 1-2. La fel ca adversara sa, Metaloglobus s-a bazat tot pe 23 de fotbaliști, dintre care 12 sunt debutanți la nivelul Superligii.



Dacă duelurile dintre antrenori s-au încheiat mereu nedecis, istoria recentă a confruntărilor directe înclină balanța spre gazde. Ultima partidă oficială a avut loc în Liga a 2-a, pe 16 septembrie 2023, când Unirea s-a impus cu 2-0 prin golurile marcate de Alexandru Dinu și Laurențiu Vlăsceanu.