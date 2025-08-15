Experții au calculat! Ce șanse are FCSB să ajungă în faza principală Europa League! Veste proastă pentru o echipă din România

Experții au calculat! Ce șanse are FCSB să ajungă &icirc;n faza principală Europa League! Veste proastă pentru o echipă din Rom&acirc;nia Europa League
După meciurile din turul trei preliminar al competițiilor europene, FCSB, CFR Cluj și Uniiversitatea Craiova își continuă parcursul în Europa. 

FCSBCFR ClujUniversitatea CraiovaEuropa LeagueConference League
După ce a câștigat dubla cu Drita (scor 6-3 la general), FCSB este sigură de participarea în faza principală Conference League, însă roș-albaștrii vor să repete parcursul din sezonul trecut. Campioana României se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League.

Experții au calculat șansele echipelor românești să ajungă în fazele principale ale competițiilor europene

CFR Cluj a pierdut fără drept de apel dubla cu Braga (1-4 la general) și își va continua drumul în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe Hacken.

În cele din urmă, Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League după dubla cu Spartak Trnava. Deși venea cu un avantaj de trei goluri după meciul din tur, iar Baiaram a dus diferența la general la 4-0, slovacii au reușit o revenire spectaculoasă în repriza secundă și au trimis meciul în prelungiri, unde, totuși, echipa lui Mirel Rădoi a mai reușit să marcheze de două ori.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculate șansele echipelor românești de a ajunge în fazele principale ale competițiilor europene. Conform specialiștilor, FCSB are 69% șanse să se califice în faza principală Europa League, în timp ce Aberdeen are doar 31% șanse.

În ceea ce le privește pe CFR Cluj și Universitatea Craiova, echipele angrenate în play-off-ul Conference League, statisticienii susțin că ardelenii au 58% șanse să câștige dubla cu Hacken și să ajungă în faza principală a competiției, în timp ce, în opinia experților, oltenii pleacă cu șansa a doua în dubla cu Bașakșehir. Football Meets Data susține că Universitatea Craiova are doar 44% șanse să treacă de gruparea turcă.

Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)
