Experții au calculat! Ce șanse are FCSB să ajungă în faza principală Europa League! Veste proastă pentru o echipă din România

După ce a câștigat dubla cu Drita (scor 6-3 la general), FCSB este sigură de participarea în faza principală Conference League, însă roș-albaștrii vor să repete parcursul din sezonul trecut. Campioana României se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League.

Experții au calculat șansele echipelor românești să ajungă în fazele principale ale competițiilor europene

CFR Cluj a pierdut fără drept de apel dubla cu Braga (1-4 la general) și își va continua drumul în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe Hacken.

În cele din urmă, Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League după dubla cu Spartak Trnava. Deși venea cu un avantaj de trei goluri după meciul din tur, iar Baiaram a dus diferența la general la 4-0, slovacii au reușit o revenire spectaculoasă în repriza secundă și au trimis meciul în prelungiri, unde, totuși, echipa lui Mirel Rădoi a mai reușit să marcheze de două ori.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculate șansele echipelor românești de a ajunge în fazele principale ale competițiilor europene. Conform specialiștilor, FCSB are 69% șanse să se califice în faza principală Europa League, în timp ce Aberdeen are doar 31% șanse.

