Deși catalanii joacă sâmbătă cu Mallorca, noile achiziții Joan Garcia și Marcus Rashford nu sunt încă înregistrate oficial, din cauza restricțiilor de fair-play financiar impuse de ligă.



Problema nu e nouă. Barcelona cheltuie de ani buni mai mult pe transferuri și salarii decât produce, iar regulile stricte ale LaLigii au lovit din plin.



Ce spune Hansi Flick



Tehnicianul german Hansi Flick recunoaște că nu e o situație confortabilă, dar e încrezător că soluția va apărea la timp: „Am încredere în club. Trebuie să așteptăm până mâine să vedem cum se rezolvă”.



Un pas important a venit după ce Marc-André ter Stegen a acceptat un acord de concediu medical pe termen lung, eliberând 80% din salariul său pentru următoarele trei luni.



Inițial, portarul german refuzase, dar în final a cedat și și-a recăpătat banderola de căpitan. În plus, plecarea lui Iñigo Martinez la Al-Nassr a deschis spațiu suplimentar în bugetul salarial.

Sezonul trecut Barcelona a pățit-o cu Dani Olmo și Pau Victor



Totuși, portarul Wojciech Szczesny, proaspăt prelungit, nu e încă înregistrat, iar Flick va conta pe versatilul Gerard Martin pentru acoperirea pozițiilor defensive după plecarea lui Martinez.



Sezonul trecut, Barcelona a trecut printr-un scenariu asemănător cu Dani Olmo și Pau Victor, care au avut licențe temporare retrase în ianuarie și au putut juca doar după un proces complicat.

